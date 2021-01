Mascherine obbligatorie: le famiglie scrivono ad Acquaroli chiedendo più pause in classe. 'Niente punizioni e fateli ossigenare' (Di martedì 5 gennaio 2021) PESARO - Niente punizioni né rimproveri e più pause durante l'orario in cui i bambini possono togliere la mascherina e ossigenarsi. Queste sono solo alcune delle nuove richieste del Comitato spontaneo ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 5 gennaio 2021) PESARO -né rimproveri e piùdurante l'orario in cui i bambini possono togliere la mascherina e ossigenarsi. Queste sono solo alcune delle nuove richieste del Comitato spontaneo ...

Advertising

stefanoche10 : Covid: New lockdowns for England and Scotland ahead of 'hardest weeks' - BBC News Ecco il nuovo lockdown, ma s… - ale_883 : @itosettiMD_MBA @DrMCecconi Facendo la dad al 50% e quindi avendo 12/13 ragazzi in classe con le mascherine obbliga… - truciolo_77 : @FranceskoNew @StefanoSamma7 @vitalbaa Nella scuola di mia figlia, primaria, le mascherine sono obbligatorie chirur… - SferoClasta : @EmanueleJakaj @CirMancin @fabfazio Evidentemente non sai che i dati sulla scuola, di fatto, non esistono. Gli asse… - sghebretensae1 : RT @EritreaLive: #Eritrea mascherine obbligatorie. L'attenzione contro #COVID19 resta alta #lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine obbligatorie Mascherine obbligatorie: le famiglie scrivono ad Acquaroli chiedendo più pause in classe.... Corriere Adriatico Mascherine e tute usa e getta smaltite con l’inceneritore

Il destino è comune infatti per mascherine e camici usa e getta ... se positiva o in quarantena obbligatoria, non deve più differenziare i rifiuti casalinghi sino al risolversi della situazione ...

Mascherine obbligatorie: le famiglie scrivono ad Acquaroli chiedendo più pause in classe. «Niente punizioni e fateli ossigenare»

PESARO - Niente punizioni né rimproveri e più pause durante l’orario in cui i bambini possono togliere la mascherina e ossigenarsi. Queste sono solo alcune delle ...

Il destino è comune infatti per mascherine e camici usa e getta ... se positiva o in quarantena obbligatoria, non deve più differenziare i rifiuti casalinghi sino al risolversi della situazione ...PESARO - Niente punizioni né rimproveri e più pause durante l’orario in cui i bambini possono togliere la mascherina e ossigenarsi. Queste sono solo alcune delle ...