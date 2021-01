Locatelli sul vaccino Reithera: “Risultati più che promettenti” (Di martedì 5 gennaio 2021) “I Risultati fin qui ottenuti sono più che promettenti, e davvero giustificano l’ingresso nelle successive fasi uno e due”. Il bergamasco Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, commenta così all’istituto Spallanzani di Roma i Risultati della Fase 1 della sperimentazione del vaccino italiano Reithera GRAd- CoV2. Molti si potrebbero chiedere: perché un nuovo vaccino? “Perché ogni volta che la medicina ha un’arma terapeutica disponibile in più è assolutamente importante – risponde Locatelli – perché è uno strumento che serve per offrire la possibilità di creare un’immunizzazione diffusa che evidentemente è l’unica strada e modo per uscire dalla situazione pandemica che interessa tutto il mondo, e perché dimostra come l’Italia sia ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 gennaio 2021) “Ifin qui ottenuti sono più che, e davvero giustificano l’ingresso nelle successive fasi uno e due”. Il bergamasco Franco, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, commenta così all’istituto Spallanzani di Roma idella Fase 1 della sperimentazione delitalianoGRAd- CoV2. Molti si potrebbero chiedere: perché un nuovo? “Perché ogni volta che la medicina ha un’arma terapeutica disponibile in più è assolutamente importante – risponde– perché è uno strumento che serve per offrire la possibilità di creare un’immunizzazione diffusa che evidentemente è l’unica strada e modo per uscire dalla situazione pandemica che interessa tutto il mondo, e perché dimostra come l’Italia sia ...

