L'Italia tutta gialla il 7 e l'8, nel fine settimana arancione: ecco le decisioni grilline (Di martedì 5 gennaio 2021) I grillini hanno ripreso in mano i pennarelli colorando L'Italia tutta di giallo per il 7 e l'8. Ci sarà però il divieto di spostamento tra le regioni e soglie di Rt più basse per entrare nella fascia arancione e rossa. Guai ad abituarsi alle nuove regole di vita, Conte decreterà di nuovo il 15 gennaio. I grillini hanno finito i colori? Forse sì! Ci sarà infatti una fascia bianca in cui finiranno "gli italiani buoni". Confermato il coprifuoco alle 22. Mantenuta la deroga che permette a due persone di andare a trovare parenti e amici. Nel decreto è previsto che "dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per ...

