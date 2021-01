Lemon Bowl internazionale di Roma: le sei finali per i titoli giovanili (Di martedì 5 gennaio 2021) Delineate le finali della 37esima edizione del Lemon Bowl internazionale giovanile di Roma. Dodici gli incontri disputati: dieci sui campi coperti del New Penta 2000, storica sede centrale della ... Leggi su leggo (Di martedì 5 gennaio 2021) Delineate ledella 37esima edizione delgiovanile di. Dodici gli incontri disputati: dieci sui campi coperti del New Penta 2000, storica sede centrale della ...

SalernoTennis : Sconfitta con onore per Claudia Galietta nelle semifinali del Lemon Bowl under 14 (5-7 6-3 6-4 dalla bravissima 2.7… - SalernoTennis : Semifinale conquistata nel prestigioso Lemon Bowl di Roma da parte della nostra piccola Claudia Galietta nella cate… - Lemonbowl1985 : Semifinali del Lemon Bowl: si scende in campo anche su Twitter ?? #lemonbowl #lemon21 #tennis - livetennisit : Lemon Bowl 2021: Il torneo entra nel vivo. De Marchi in semifinale - TiebreaktennisI : Il Lemon Bowl 2021 entra nella fase cruciale -