La reazione di Andrea Zelletta alla diffida di Natalia e la decisione di restare in gioco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 5 gennaio 2021) Come è successo anche nelle passate puntate del Grande Fratello VIP 5,solo una volta finita la diretta ha iniziato a metabolizzare i fatti e a porsi delle domande. E così nel corso della notte è arrivato a chiedersi il perchè della scelta di. La sua fidanzata non si è presentata in studio per un faccia a faccia, ma anche per un semplice saluto e inoltre hato il programma dal trattare quello che ormai tutti sui social, hanno ribattezzato come il “Capri Gate“. L’atteggiamento dida un lato è anche comprensibile visto che, diversi siti non ci hanno pensato due volte a fare persino il nome della persona che sarebbe stata con la Paragoni questa estate, postando le sue foto, vita morte e miracoli e curriculum della persona. Già il fatto che si sapesse che è un ...