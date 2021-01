La madre di Pierpaolo non approva il feeling con la Salemi e “flirta” sui social con la Gregoraci

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021) Francesca Galici Ladi Pretelli sembra nonre ildel figlio con Giuliae invita Elisabettaa Maratea. Che preferisca lei come "nuora"? Per la seconda volta in pochi giorni, ladiPretelli è intervenuta in diretta al Grande fratello per mettere in guardia il figlio. Dopo l'uscita di Elisabetta, il modello ha trovato ilcon Giulia, con la quale ora ha intrapreso una conoscenza approfondita. I due ragazzi non si privano di baci e di dolci effusioni all'interno della Casa, uno step che aè mancato con Elisabetta, attenta a non far superare a Pretelli i famosi "paletti". Il ...