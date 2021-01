KOUADIO KONÉ, GRAN FISICO E QUALITÀ (Di martedì 5 gennaio 2021) Nato a Colombes il 17 maggio 2001, il piccolo KOUADIO passa la sua giovinezza a pochi chilometri dalla città natale, a Villeneuve-la-Garrenne, dove a 6 anni inizierà anche la sua carriera da calciatore nella squadra dell’omonima cittadina francese. La vita calcistica da giovane di KONÉ si svolgerà intorno alla capitale francese. 5 anni dopo, passerà infatti al Paris, e dopo altri 3 anni andrà all’AC Boulogne-Billancourt dove resterà per una stagione prima di essere preso dalle giovanili del Tolosa. Nonostante il suo arrivo nel 2016, l’esordio con la maglia del Tolosa arriverà solamente nel 2019 nel match contro il Digione. Da lì è iniziata la scalata di KONÉ che nella stagione 2019-2020 raccoglie 16 presenze tra Ligue 1 e Coppe francesi, mentre quest’anno finora ha giocato tutte le partire del Tolosa in Ligue 2. Dotato di un ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Nato a Colombes il 17 maggio 2001, il piccolopassa la sua giovinezza a pochi chilometri dalla città natale, a Villeneuve-la-Garrenne, dove a 6 anni inizierà anche la sua carriera da calciatore nella squadra dell’omonima cittadina francese. La vita calcistica da giovane disi svolgerà intorno alla capitale francese. 5 anni dopo, passerà infatti al Paris, e dopo altri 3 anni andrà all’AC Boulogne-Billancourt dove resterà per una stagione prima di essere preso dalle giovanili del Tolosa. Nonostante il suo arrivo nel 2016, l’esordio con la maglia del Tolosa arriverà solamente nel 2019 nel match contro il Digione. Da lì è iniziata la scalata diche nella stagione 2019-2020 raccoglie 16 presenze tra Ligue 1 e Coppe francesi, mentre quest’anno finora ha giocato tutte le partire del Tolosa in Ligue 2. Dotato di un ...

