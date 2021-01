Italia tutta arancione nel weekend No agli spostamenti tra regioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Il decreto legge, approvato nella notte dal Consiglio dei ministri stabilisce per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 5 gennaio 2021) Il decreto legge, approvato nella notte dal Consiglio dei ministri stabilisce per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi trao province autonome diverse Segui su affarni.it

