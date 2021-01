Il Southampton batte il Liverpool e Hasenhüttl scoppia in lacrime ma… | “Ho pianto per il troppo vento”

(Di martedì 5 gennaio 2021) Inizia con un successo di misura sulla capolistail 2021 del. Una rete di Ings mette a sedere i Reds che rimangono ancora in vetta ma con i rivali del Manchester United pronti al sorpasso dato che devono ancora disputare una gara. Ma la serata di Premier League è stata resa ancora più speciale da un momento di pura gioia ed emozione, quella immensa che deve aver provato il tecnico dei Saints Ralphto inal triplece fischio.Sono diventate virali le immagini che ritraggono il mister in ginocchio con il volto visibilmente commosso. Ai microfoni dei media come la BBC, dopo la gara il tecnico ha avuto modo anche di scherzare: "Avevo leagli occhi, anche a causa del", ha dettoche poi ...

