Hawaii, avvistato un Ufo. E il prof di Harvard dichiara: “C’è vita nello spazio” (Video) (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen – Alle Hawaii, alcuni poliziotti sono stati chiamati dopo che un ciò che sembrava un Ufo, blu e brillante nel cielo, è stato avvistato mentre precipitava in mare. Per un autorevole professore di Harvard è la prova innegabile di intelligenze aliene. L’avvistamento Ufo alle Hawaii Le autorità statali delle Hawaii si sono trovate costrette a rendere rapporto alla Federal Aviation Administration (FFA) degli Stati Uniti dopo l’avvistamento dell’Ufo e la successiva caduta in mare, avvenuta il 29 dicembre. Secondo il Sun, diversi testimoni oculari hanno avvistato l’oggetto sconosciuto, che è stato visto muoversi rapidamente nei cieli sopra Leeward Oahu intorno alle 20.30. I Video, effettuati da terra, mostrano la massa oblunga, blu brillante, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen – Alle, alcuni poliziotti sono stati chiamati dopo che un ciò che sembrava un Ufo, blu e brillante nel cielo, è statomentre precipitava in mare. Per un autorevoleessore diè la prova innegabile di intelligenze aliene. L’avvistamento Ufo alleLe autorità statali dellesi sono trovate costrette a rendere rapporto alla Federal Aviation Administration (FFA) degli Stati Uniti dopo l’avvistamento dell’Ufo e la successiva caduta in mare, avvenuta il 29 dicembre. Secondo il Sun, diversi testimoni oculari hannol’oggetto sconosciuto, che è stato visto muoversi rapidamente nei cieli sopra Leeward Oahu intorno alle 20.30. I, effettuati da terra, mostrano la massa oblunga, blu brillante, che ...

