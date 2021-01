GF Vip, Andrea Zenga parla del padre Walter: arriva la replica dell’ex portiere (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip ha scoperto un nuovo protagonista. Da poco entrato nella Casa, Andrea Zenga è rimasto sinora lontano dai riflettori, ma messo di fronte alla relazione con il padre, lo storico portiere e campione Walter Zenga, ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro. Parole che sono costate insulti al padre, che ha risposto in maniera sibilina tramite una storia. Andrea sull’assenza del padre, Walter Zenga L’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip di Andrea Zenga è stata giustificata da due fattori: da un lato la sua partecipazione a Temptation Island Vip del 2018, nella quale tra l’altro figurava anche come tentatore Pierpaolo Pretelli; ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip ha scoperto un nuovo protagonista. Da poco entrato nella Casa,è rimasto sinora lontano dai riflettori, ma messo di fronte alla relazione con il, lo storicoe campione, ha tirato fuori tutto quello che aveva dentro. Parole che sono costate insulti al, che ha risposto in maniera sibilina tramite una storia.sull’assenza delL’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip diè stata giustificata da due fattori: da un lato la sua partecipazione a Temptation Island Vip del 2018, nella quale tra l’altro figurava anche come tentatore Pierpaolo Pretelli; ...

