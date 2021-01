Genoa | Ballardini verso il Sassuolo: “Dobbiamo essere più bravi”. (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico del Grifone presenta la difficile sfida sul campo di Reggio Emilia. Ballardini si aspetta conferme dopo i buoni risultati contro Spezia e Lazio. Davide Ballardini vuole vedere un… L'articolo Genoa Ballardini verso il Sassuolo: “Dobbiamo essere più bravi”. proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico del Grifone presenta la difficile sfida sul campo di Reggio Emilia.si aspetta conferme dopo i buoni risultati contro Spezia e Lazio. Davidevuole vedere un… L'articoloil: “più”. proviene da Meteoweek.com.

HyboriaLeague : RT @GenoaCFC: ??? Su Genoa Channel è online il video con le parole di mister #Ballardini alla vigilia di #SassuoloGenoa. ?? Guardalo qui ??… - SSportNetwork : #SuperSportLive #tuttiAbordocampo #SerieA #Genoa #Ballardini in conferenza stampa: '#Sassuolo società seria e forte… - ldv_ldv : Leggo di un toto nomi per mettere qualcuno al posto di #Gallera. Meglio tardi che mai, dico io. Poi leggo il candid… - 1canalesport : Ballardini e Sassuolo: 'Società seria e squadra forte, il Genoa dovrà avere fame' - Max_883 : RT @il_legge: #calciomercato #genoa: può sbloccarsi l’arrivo di Denis #Vavro! #Preziosi ha chiesto sconto alla #Lazio sul prezzo per il ris… -