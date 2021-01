Flavio Montrucchio: «Al 'Primo appuntamento' tutto è possibile» (Di martedì 5 gennaio 2021) Flavio Montrucchio è il «cupido» televisivo del momento. Primo appuntamento, il dating show di Real Time – la quinta edizione parte martedì 5 gennaio in prima serata – è un piccolo cult televisivo che ruota attorno ad un grande classico, l'appuntamento al buio, che innesca però dinamiche sempre nuove e irrituali. «Giochiamo senza schemi e senza barriere mentali, la forza del programma è quello», dice il conduttore a Panorama.it alla vigilia del debutto, spiegando perché ha chiuso con la carriera da attore e perché ora punta tutto sulla tv. Duecento coppie, tanti amori nati e altrettanti mai sbocciati. Quali sono le novità di Primo appuntamento? «Il format resta quello. L'obiettivo è far incontrare due sconosciuti a cena e quello diventa il pretesto ... Leggi su panorama (Di martedì 5 gennaio 2021)è il «cupido» televisivo del momento., il dating show di Real Time – la quinta edizione parte martedì 5 gennaio in prima serata – è un piccolo cult televisivo che ruota attorno ad un grande classico, l'al buio, che innesca però dinamiche sempre nuove e irrituali. «Giochiamo senza schemi e senza barriere mentali, la forza del programma è quello», dice il conduttore a Panorama.it alla vigilia del debutto, spiegando perché ha chiuso con la carriera da attore e perché ora puntasulla tv. Duecento coppie, tanti amori nati e altrettanti mai sbocciati. Quali sono le novità di? «Il format resta quello. L'obiettivo è far incontrare due sconosciuti a cena e quello diventa il pretesto ...

MontiFrancy82 : “Primo Appuntamento” riparte in prima tv assoluta su Real Time martedì 5 gennaio alle 21,20, condotto dal “re di cu… - SMSNEWSOFFICIAL : “Primo Appuntamento” riparte in prima tv assoluta su Real Time martedì 5 gennaio alle 21,20, condotto dal “re di cu… - raspa90 : RT @cheTVfa: Su Real Time ritorna l'amore al buio con il 're di cuori' #FlavioMontrucchio e il suo #PrimoAppuntamento - cheTVfa : Su Real Time ritorna l'amore al buio con il 're di cuori' #FlavioMontrucchio e il suo #PrimoAppuntamento - DRepubblicait : Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio: 'Per sognare bastano due persone al ristorante' [di Anna Lupini] [aggiornam… -