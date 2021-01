Durante il lockdown almeno un giovane in ogni classe ha abbandonato gli studi

(Di martedì 5 gennaio 2021) Tra le cause principali delle assenzela Dad la difficoltà di connessione e la mancanza di concentrazione. Il 28% degli adolescenti dichiara che dall'inizio della pandemiaun compagno ...

MediasetTgcom24 : Allarme scuola durante il lockdown: almeno un ragazzo in ogni classe ha abbandonato gli studi #scuola… - Tg1Raiofficial : La nuova @taylorswift13 , meno pop più rock alternativo. Due dischi durante il #lockdown, record e consapevolezza.… - militarimanu : @Sabbath_fed @robsalnitro Io inizialmente mi sono iscritta per condividere musica. A volte postavo un brano che sen… - Fassonedomenic2 : RT @ItalicaTestudo: I grillopiddini elogiano #Reportrai3 perché, secondo loro, avrebbe 'dimostrato' che 'destra' uguale '#mafia' Scusate, f… - MariMario1 : RT @ItalicaTestudo: I grillopiddini elogiano #Reportrai3 perché, secondo loro, avrebbe 'dimostrato' che 'destra' uguale '#mafia' Scusate, f… -

Ultime Notizie dalla rete : Durante lockdown

La Repubblica

Il lockdown ha causato un boom del gioco d'azzardo illegale in Italia che si stima abbia un giro d’affari di fra gli 8 e gli 11 miliardi di euro, all’incirca quanto incassa lo Stato per le concessioni ...Tanto lavoro nel 2020 per i volontari della Protezione Civile di Bellano. Ai servizi ordinari sul territorio si è aggiunta la 'straordinaria' emergenza Covid ...