Dea Capital | operazioni su azioni proprie

(Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – DeAha comunicato di aver acquistato, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2020, dal 28 al 30 dicembre 2020, complessivamente 89.759ordinarie (pari allo 0,034% dele sociale) al prezzo unitario medio di 1,1420 euro, per un controvalore complessivo di 102.501,39 euro A seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene 6.962.546pari al 2,6115% dele sociale. In Borsa, oggi, seduta vivace per Dea, protagonista di un allungo verso l’alto con un progresso dell’1,90%. (Foto: © alessandro0770 123RF)