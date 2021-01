Crisi di Governo | ancora Renzi all’attacco | “Il problema è politico”

Leggi su chenews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Matteotorna alla carica e riaccende gli animi per quella che si prospetta come una complessadi. foto facebook MatteoLadiè ormai in atto, Italia Viva non si riconosce più in quelle logiche che anno dato il via al secondoConte. A questo punto, messi in piazza i pareri e le opinioni personali, legate alla linea che lo stesso suo partito vuole dare all’esecutivo, Matteosi sfila e dice chiaro e tondo che risposte da Conte non sono arrivate, e che quindi, a questo punto, la valutazione finale è in atto, non si cercano poltrone, ma anzi si è disposti a cederle. Dall’altra parte Giuseppe Conte, attuale Presidente del Consiglio, non esclude la possibilità di un rimpasto di ...