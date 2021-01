Covid, Cnr: al via uno studio sierologico su diecimila italiani (Di martedì 5 gennaio 2021) Partirà a breve uno studio di sieroprevalenza su diecimila volontari italiani per studiare la risposta immunitaria al coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Cnr, Massimo Inguscio, spiegando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021) Partirà a breve unodi sieroprevalenza suvolontariper studiare la risposta immunitaria al coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Cnr, Massimo Inguscio, spiegando ...

borghi_claudio : Mannaggia... una altro luogo comune alle ortiche... L'inquinamento non favorisce la diffusione del Covid: lo studi… - MediasetTgcom24 : Covid, Cnr: al via uno studio sierologico su diecimila italiani #Coronavirusitalia - segnalatore_il : COVID, CNR: AL VIA UNO STUDIO SIEROLOGICO SU DIECIMILA ITALIANI ?? hanno sfondato le barriere di difesa dell'umano - ecco i frutti! - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cnr: al via uno studio sierologico su diecimila italiani #Coronavirusitalia - apietrarota : RT @Sostenibile: Cnr: il particolato atmosferico non favorisce la diffusione in aria del Covid-19 -