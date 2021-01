Conferenza stampa Ranieri: «Inter forte, noi stiamo bene fisicamente» (Di martedì 5 gennaio 2021) Claudio Ranieri ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Inter Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro l’Inter. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU SAMP NEWS 24 SQUADRA – «Io credo che la squadra stia bene fisicamente e che abbia recuperato bene dopo una partita pur dispendiosa come quella di Roma. Domenica volevamo fare la nostra gara, vincendo, e così faremo questa volta. Poi però un colpo di un grande campione l’ha risolta a loro favore. Certo ci sono stati degli errori, abbiamo sbagliato dei passaggi e potevamo fare meglio, ma i ragazzi mi sono piaciuti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Claudioha parlato alla vigilia di Sampdoria-Claudio, allenatore della Sampdoria, ha parlato inalla vigilia della partita casalinga contro l’. LEGGI LAINTEGRALE SU SAMP NEWS 24 SQUADRA – «Io credo che la squadra stiae che abbia recuperatodopo una partita pur dispendiosa come quella di Roma. Domenica volevamo fare la nostra gara, vincendo, e così faremo questa volta. Poi però un colpo di un grande campione l’ha risolta a loro favore. Certo ci sono stati degli errori, abbiamo sbagliato dei passaggi e potevamo fare meglio, ma i ragazzi mi sono piaciuti». Leggi su Calcionews24.com

