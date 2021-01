Cadono gli alberi comunali, Cammarota: “Scellerata gestione del verde pubblico” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Ancora una volta si è rischiata la tragedia per la incapacità dell’amministrazione comunale di gestire il verde pubblico. alberi pericolanti da anni con le radici coperte dalla pavimentazione che Cadono sulle auto, sui marciapiedi, tra la gente, soltanto per un normale temporale. Così non va, intervenga la Procura”. Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, il quale rimarca come “un conto è l’evento eccezionale come un ciclone inatteso, altro è l’ordinario maltempo di questi giorni invernali, perchè da anni Cadono gli alberi, con un pericolo costante sotto gli occhi di tutti, e nessuno fa niente”. “Occorre intervenire immediatamente perché a questo punto l’incapacità è un delitto”, conclude ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 5 gennaio 2021) “Ancora una volta si è rischiata la tragedia per la incapacità dell’amministrazione comunale di gestire ilpericolanti da anni con le radici coperte dalla pavimentazione chesulle auto, sui marciapiedi, tra la gente, soltanto per un normale temporale. Così non va, intervenga la Procura”. Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, il quale rimarca come “un conto è l’evento eccezionale come un ciclone inatteso, altro è l’ordinario maltempo di questi giorni invernali, perchè da annigli, con un pericolo costante sotto gli occhi di tutti, e nessuno fa niente”. “Occorre intervenire immediatamente perché a questo punto l’incapacità è un delitto”, conclude ...

ekserebaby : Ma se la madre di suo figlio l’ha sfanculato e non ci ritorna più insieme ci sarà un motivo non era quello che abbi… - pasqual56933355 : @LaVelenosa Eh beh, se cadono tutti i suoi protetti gli viene qualche dubbio che non si balla più il samba - riccardo_71 : RT @riccardo_71: Gli alpinisti idioti, stanno attaccati tutti a una sola corda, se cade uno cadono tutti. - Dritz52608562 : RT @brightmoons94: Gli apici di questa puntata sono stati raggiunti con gli interventi di Tommaso in ogni clip di ogni cazzo di blocco, per… - _djmalikvoice : RT @brightmoons94: Gli apici di questa puntata sono stati raggiunti con gli interventi di Tommaso in ogni clip di ogni cazzo di blocco, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadono gli SALERNO. CAMMAROTA: "SCELLERATA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN CITTA' " Agenda Politica Apple M1, ecco perché è così veloce: come funzionano i core Firestorm e la memoria unificata

I MacBook con processore M1 stanno convincendo tutti come prestazioni, anche i più scettici. C'è una spiegazione in tutto questo: è grazie al modo in cui un processore ARM, appositamente studiato, per ...

Albero caduto in via di Porta Furba: strada chiusa, bus deviati

Un albero è caduto in via di Porta Furba. L’episodio è accaduto intorno alle 6,30 di martedì 5 gennaio. Sul posto la Polizia locale del VII Gruppo Appio, presente per la messa in sicurezza della zona ...

I MacBook con processore M1 stanno convincendo tutti come prestazioni, anche i più scettici. C'è una spiegazione in tutto questo: è grazie al modo in cui un processore ARM, appositamente studiato, per ...Un albero è caduto in via di Porta Furba. L’episodio è accaduto intorno alle 6,30 di martedì 5 gennaio. Sul posto la Polizia locale del VII Gruppo Appio, presente per la messa in sicurezza della zona ...