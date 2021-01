Belen fa sul serio: incontrate la mamma e la sorella di Antonino Spinalbese (Di martedì 5 gennaio 2021) La storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra andare per il meglio: per l’argentina ci sono le presentazioni alla famiglia. Conclusasi dolorosamente la riconciliazione con Stefano De Martino, Belen, da donna ferita, ha prima palesato tutto il suo rancore nei confronti dell’ex, quindi ha cercato di dimenticarlo gettandosi alla ricerca di una storia che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 5 gennaio 2021) La storia traRodriguez esembra andare per il meglio: per l’argentina ci sono le presentazioni alla famiglia. Conclusasi dolorosamente la riconciliazione con Stefano De Martino,, da donna ferita, ha prima palesato tutto il suo rancore nei confronti dell’ex, quindi ha cercato di dimenticarlo gettandosi alla ricerca di una storia che L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitcultura : Belen Rodriguez e le rivelazioni inaspettate sul suo nuovo compagno - avesvaleeh : @Lestifrancesco In realtà non sono stati idolatrati, é stato fatto il paragone sul fatto che, essendo parecchio ric… - MarcoCiarmatori : @Stefy_TSR @AngyFra89 Ho smesso di andare al mare con mia moglie proprio per quel motivo. Avrebbe trovato da ridire pure sul culo di Belen ?? - Climin31 : @_peppe_93 @screnni Ma con me stai parlando? Il tweet riguardava gli spostamenti e a quello ho risposto Ovvero che… - TheoGroz : @macho_morandi Mi è sempre stata sul culo da quando usava il figlio per farsi pubblicità tirandosela manco fosse Be… -