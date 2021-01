Andrea Zenga parla del padre, Walter si difende “Giudicate senza conoscere” (Di martedì 5 gennaio 2021) Andrea Zenga ha deciso di parlare del burrascoso rapporto con il padre Walter Zenga nella puntata del Gf Vip 5 di ieri. Tanti telespettatori, già a conoscenza della sua storia, hanno mostrato ancora una volta una forte solidarietà nei confronti del ragazzo. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale però non ha accettato le accuse e ha replicato in modo duro. “Giudicate senza conoscere”, ha detto Walter Zenga dopo aver ricevuto insulti e rimproveri sui social. Anche se l’ex calciatore vive oggi a Dubai, è stato raggiunto da una valanga di polemiche che lo hanno spinto a prendere le proprie difese. Anche in questo caso però ha preferito non rivolgersi direttamente al figlio Andrea ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021)ha deciso dire del burrascoso rapporto con ilnella puntata del Gf Vip 5 di ieri. Tanti telespettatori, già a conoscenza della sua storia, hanno mostrato ancora una volta una forte solidarietà nei confronti del ragazzo. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale però non ha accettato le accuse e ha replicato in modo duro. “”, ha dettodopo aver ricevuto insulti e rimproveri sui social. Anche se l’ex calciatore vive oggi a Dubai, è stato raggiunto da una valanga di polemiche che lo hanno spinto a prendere le proprie difese. Anche in questo caso però ha preferito non rivolgersi direttamente al figlio...

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Stefania, Samantha, Maria Teresa, Tommaso, Dayane,… - claraluv24 : RT @carolin08856256: Zenga:”grazie Stefy, sei stupenda”?? Questa è Stefania, una persona sensibile che spontaneamente è sempre pronta ad as… - lenacuor : Stavo aspettando questo faccia a faccia tra Andrea Zenga e Maria Teresa, spero non finisca in caciara. #gfvip - ViloAngela : Le amicone di Dayane... 'Andrea (Zenga) ancora scappa da Dayane'. Lo vedete scappare o Dayane rincorrerlo? Poi dico… - ela88795088 : @dylanoanchor Tommaso ha perso anche Pier , così si sta legando ad Andrea perché degli altri non gli frega nulla ve… -