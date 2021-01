Andrea Zelletta, sfogo della notte dopo la diffida di Natalia al GF Vip (Di martedì 5 gennaio 2021) Andrea Zelletta reagisce così alla diffida che la fidanzata Natalia Paragoni ha inviato al Grande Fratello Vip 2020. Andrea Zelletta commenta la diffida che la fidanzata Natalia Paragoni ha inviato al Grande Fratello Vip 2020 subito dopo la diretta con Alfonso Signorini e si sfoga con Giulia Salemi. Parlando con l’influencer, Andrea Zelletta è apparso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 5 gennaio 2021)reagisce così allache la fidanzataParagoni ha inviato al Grande Fratello Vip 2020.commenta lache la fidanzataParagoni ha inviato al Grande Fratello Vip 2020 subitola diretta con Alfonso Signorini e si sfoga con Giulia Salemi. Parlando con l’influencer,è apparso L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

akille15 : GOSSIP NEWS:Natalia Paragoni diffida il Gf Vip per il presunto tradimento: «Basta parlare di me». Andrea Zelletta:… - pat70062167 : @imadisaster5 Infatti il personaggio Andrea Zelletta è il comodino più famoso - _vuoicondurretu : RT @etakuIIat: alfunso volevo avvisarti che l’unica porta rossa che vedrà andrea zelletta fin quando il pubblico lo vorrà dentro sarà quell… - blujasmine3 : RT @etakuIIat: alfunso volevo avvisarti che l’unica porta rossa che vedrà andrea zelletta fin quando il pubblico lo vorrà dentro sarà quell… - infoitcultura : La fidanzata non si presenta al GF Vip Andrea Zelletta entra in crisi -