Viola zona rossa e finisce in Rianimazione, verrà sanzionata (Di lunedì 4 gennaio 2021) PESCARA, 04 GEN - Viola le disposizioni del Dpcm e finisce in prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara a causa della caduta durante una arrampicata a Roccamorice (Pescara)... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 4 gennaio 2021) PESCARA, 04 GEN -le disposizioni del Dpcm ein prognosi riservata al reparto didell'ospedale di Pescara a causa della caduta durante una arrampicata a Roccamorice (Pescara)...

Lazio-Fiorentina, Inzaghi in cerca della svolta contro i viola

Dopo il deludente pareggio contro il Genoa, la Lazio è a caccia di riscatto contro la Fiorentina, in ripresa dopo una prima parte di stagione da incubo Lazio-Fiorentina, Inzaghi vs Prandelli: è tempo ...

Viola la zona rossa e finisce in rianimazione: sanzionata

Viola le disposizioni del Dpcm e finisce in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell’ospedale di Pescara a causa della caduta durante una arrampicata a Roccamorice (Pescara). Protagonista de ...

Dopo il deludente pareggio contro il Genoa, la Lazio è a caccia di riscatto contro la Fiorentina, in ripresa dopo una prima parte di stagione da incubo Lazio-Fiorentina, Inzaghi vs Prandelli: è tempo ...