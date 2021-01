Un metro e mezzo di neve sugli Appennini | a Rocca di Cambio si scia tra le strade del borgo con qualche rischio – Video

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Adi(L’Aquila), con i suoi 1.434 metri di quota, sitra i vicoli del. Nonostante le piste siano chiuse causa Covid, i maestri dello sci club “Campo Felicedi” hanno “onorato” la copiosa nevicata (80-100 cm). Gli sportivi sono scesi con gli sci tra le vie scoscese del paese. Salti e curve che dimostrano la voglia di ricominciare al più presto are, in una delle località più suggestive e gettonate per gli sport invernali del Centro Italia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Spettacolare transumanza di cavalli con oltre mezzo metro di neve da Castelluccio a Norcia. "E' stata una vera e propria impresa, era la prima volta che portavamo i cavalli a valle con tutta questa ne ...ABBIATEGRASSO – Si è conclusa la fase di allestimento del cantiere di Gruppo CAP in via Stignani e via Silvio Pellico, accanto alla scuola di Istruzione Superiore “Vittorio Bachelet”, in vista dei la ...