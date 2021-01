"Un malore, è caduto a terra". Roberto Maroni ricoverato: le sue condizioni, Lega in ansia (Di lunedì 4 gennaio 2021) ansia e preoccupazione in casa Lega per le ultime notizie che sono giunte in merito alle condizioni di salute di Roberto Maroni. L'ex presidente della Lombardia - nonché ex ministro ed esponente di spicco del partito di Matteo Salvini - è ricoverato in ospedale a Varese a causa di un malore: è sotto stretta osservazione medica in attesa degli esiti degli esami. Da fonti della Lega si apprende che Maroni, 65 anni, è vigile e in attesa di conoscere il suo stato di salute: si trovava in casa quando si è sentito male, cadendo a terra per un mancamento e procurandosi una lieve ferita al volto. Salvini gli ha immediatamente scritto un messaggio e si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni dell'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021)e preoccupazione in casaper le ultime notizie che sono giunte in merito alledi salute di. L'ex presidente della Lombardia - nonché ex ministro ed esponente di spicco del partito di Matteo Salvini - èin ospedale a Varese a causa di un: è sotto stretta osservazione medica in attesa degli esiti degli esami. Da fonti dellasi apprende che, 65 anni, è vigile e in attesa di conoscere il suo stato di salute: si trovava in casa quando si è sentito male, cadendo aper un mancamento e procurandosi una lieve ferita al volto. Salvini gli ha immediatamente scritto un messaggio e si tiene costantemente aggiornato sulledell'ex ...

Ultime Notizie dalla rete : malore caduto Alverca, giocatore crolla a terra per un malore: il gesto di compagni e rivali Tuttosport Lega: malore per Maroni, sotto osservazione in ospedale Varese

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni si trova in ospedale a Varese, dopo un malore, sotto osservazione in attesa degli esiti degli esami. L'ex presidente della Lombardia e esponente di spicco d ...

Roberto Maroni ricoverato: cosa gli è successo

Roberto Maroni, ex ministro e governatore della Lombardia, colpito da malore a Varese: aveva da poco annunciato la sua candidatura a sindaco ...

