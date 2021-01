Ravello Festival, Natale in streaming: oltre 276 mila visualizzazioni. Si chiude il 6 con il concerto dell’Epifania (Di lunedì 4 gennaio 2021) È stato un grande successo il concerto di inizio anno organizzato dalla Fondazione Ravello e trasmesso live in streaming il 2 gennaio scorso. oltre 276 mila le visualizzazioni dalla piattaforma Vimeo collegata al sito del Ravello Festival. 500 mila le impression totali, 200 le condivisioni dal profilo Facebook della Fondazione guardato dagli appassionati della musica e dagli amici di Ravello in tutto il mondo (dati relativi alla prima visione). Un successo di pubblico ottenuto anche grazie alla collaborazione del portale Ansa Cultura che ha trasmesso in contemporanea il concerto dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno diretto da Jordi Bernàcer nell’ambito del piano editoriale a sostegno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) È stato un grande successo ildi inizio anno organizzato dalla Fondazionee trasmesso live inil 2 gennaio scorso.276ledalla piattaforma Vimeo collegata al sito del. 500le impression totali, 200 le condivisioni dal profilo Facebook della Fondazione guardato dagli appassionati della musica e dagli amici diin tutto il mondo (dati relativi alla prima visione). Un successo di pubblico ottenuto anche grazie alla collaborazione del portale Ansa Cultura che ha trasmesso in contemporanea ildell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno diretto da Jordi Bernàcer nell’ambito del piano editoriale a sostegno ...

