Rai cinema – Oltre un milione di spettatori per “Fuori era primavera” di Gabriele Salvatores (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il lockdown visto con gli occhi di Gabriele Salvatores ha raggiunto Oltre un milione di spettatori. “Fuori era primavera”, il film collettivo del premio Oscar Salvatores, ha registrato uno share del 4.3 % e un milione e 48 mila spettatori con la prima visione su Rai3 di sabato 2 gennaio. Un bellissimo risultato di ascolto che va ad aggiungersi alle Oltre 150 mila visualizzazioni che il film ha avuto dalla messa on line su RaiPlay il 10 dicembre scorso, un percorso che proseguirà ancora a lungo dato che il film continuerà ad essere disponibile su RaiPlay. “Un passaggio di testimone su multipiattaforma – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai cinema che ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il lockdown visto con gli occhi diha raggiuntoundi. “era”, il film collettivo del premio Oscar, ha registrato uno share del 4.3 % e une 48 milacon la prima visione su Rai3 di sabato 2 gennaio. Un bellissimo risultato di ascolto che va ad aggiungersi alle150 mila visualizzazioni che il film ha avuto dalla messa on line su RaiPlay il 10 dicembre scorso, un percorso che proseguirà ancora a lungo dato che il film continuerà ad essere disponibile su RaiPlay. “Un passaggio di testimone su multipiattaforma – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Raiche ...

