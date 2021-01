Pretelli e Salemi si infiammano sotto le coperte. Ma la smettono con il copia e incolla? - (Di lunedì 4 gennaio 2021) Francesca Galici Pretelli con la Salemi fa lo stesso gioco che ha fatto con la Gregoraci: con la prima è andato in bianco, con la seconda si avvicina alla meta. Ma è davvero questo il Grande Fratello? Ctrl+C e poi Ctrl+V. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno facendo abuso del più classico copia e incolla nella loro esperienza al Grande Fratello. Prima l'ammiccamento, poi i timidi avvicinamenti, poi il bacio "per gioco" sotto il vischio e infine il contatto molto stretto con le mani biricchine che si muovono sotto le coperte. Un copione visto e rivisto, che ci ha anche già annoiato. Siamo arrivati alla quinta edizione del reality in versione vip, considerando anche le 16 del reality tradizionali saliamo a quota 21. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Francesca Galicicon lafa lo stesso gioco che ha fatto con la Gregoraci: con la prima è andato in bianco, con la seconda si avvicina alla meta. Ma è davvero questo il Grande Fratello? Ctrl+C e poi Ctrl+V. Pierpaoloe Giuliastanno facendo abuso del più classiconella loro esperienza al Grande Fratello. Prima l'ammiccamento, poi i timidi avvicinamenti, poi il bacio "per gioco"il vischio e infine il contatto molto stretto con le mani biricchine che si muovonole. Un copione visto e rivisto, che ci ha anche già annoiato. Siamo arrivati alla quinta edizione del reality in versione vip, considerando anche le 16 del reality tradizionali saliamo a quota 21. ...

