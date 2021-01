Partirà subito il pre-ordine dei Samsung Galaxy S21, con omaggi top (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ormai sappiamo che i Samsung Galaxy S21 verranno presentati il prossimo 14 gennaio, non ci sono più dubbi a riguardo. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, i pre-ordini dovrebbero partire subito dopo, sia online che nei negozi fisici (precisiamo che le previsioni di cui sopra si riferiscono al mercato indiano, sebbene la politica che il colosso di Seul attuerà dovrebbe essere la stessa anche per i mercati europei). I pre-ordini partiranno dal 14 gennaio e dureranno fino al giorno 28, data in cui i Samsung Galaxy S21 risulteranno effettivamente disponibili alla vendita. Oltretutto, gli utenti che decideranno di pre-ordinare il modello Ultra riceveranno in regalo gli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro, il nuovo Samsung Galaxy SmartTag, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ormai sappiamo che iS21 verranno presentati il prossimo 14 gennaio, non ci sono più dubbi a riguardo. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, i pre-ordini dovrebbero partiredopo, sia online che nei negozi fisici (precisiamo che le previsioni di cui sopra si riferiscono al mercato indiano, sebbene la politica che il colosso di Seul attuerà dovrebbe essere la stessa anche per i mercati europei). I pre-ordini partiranno dal 14 gennaio e dureranno fino al giorno 28, data in cui iS21 risulteranno effettivamente disponibili alla vendita. Oltretutto, gli utenti che decideranno di pre-ordinare il modello Ultra riceveranno in regalo gli auricolariBuds Pro, il nuovoSmartTag, ...

Advertising

Stefano95067350 : #ETH #ethereum rompe la linea dei 0,50 di Fibonacci. Ora che farà? stazionerà un qualche tempo in quella zona, oppu… - tackleduro : RT @MichaelCuomo7: #Balotelli subito titolare: partirà dal 1’ in #MonzaSalernitana - MichaelCuomo7 : #Balotelli subito titolare: partirà dal 1’ in #MonzaSalernitana - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Gennaro #Borrelli è arrivato a Cosenza dal #Pescara. Non si è imposto, #Occhiuzzi gli ha regala… - aurora26010 : RT @tutticomemily: Non importa chi nomini Francesco e perché, se c’è Tommaso nelle vicinanze partirà subito un coro di “Franciiii, il mio F… -