Negata l’estradizione di Julian Assange negli Usa. La giudice britannica: “Il fondatore di WikiLeaks a rischio suicidio” (Di lunedì 4 gennaio 2021) La giustizia britannica ha negato l’estradizione del fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, negli Stati uniti. La giudice Vanessa Baraister ha così respinto, a sorpresa rispetto alle attese, la richiesta avanzata da Washington di portare Assange negli States, dove è accusato di spionaggio e pirateria per aver contribuito a diffondere file riservati americani relativi, tra le altre cose a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. Un’accusa per la quale il fondatore australiano del celebre portale rischiava una condanna a 175 anni. Alla base della decisione di Baraister c’è la convinzione che il fondatore australiano del celebre portale sia a rischio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) La giustiziaha negatodeldiStati uniti. LaVanessa Baraister ha così respinto, a sorpresa rispetto alle attese, la richiesta avanzata da Washington di portareStates, dove è accusato di spionaggio e pirateria per aver contribuito a diffondere file riservati americani relativi, tra le altre cose a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. Un’accusa per la quale ilaustraliano del celebre portale rischiava una condanna a 175 anni. Alla base della decisione di Baraister c’è la convinzione che ilaustraliano del celebre portale sia a...

