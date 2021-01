Napoli, rider picchiato e derubato. Arrestati gli aggressori (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono stati Arrestati sei giovani che hanno rapinato e picchiato il rider a Calata Capodichino. Ritrovato anche lo scooter dell’uomo. Un gesto da condannare e ingiustificabile, quello che è accaduto a Napoli. Un rider di 50 anni, Gianni Lanciano, è stato aggredito, picchiato e rapinato da 6 giovani in Calata Capodichino. L’uomo avvicinato dai delinquenti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono statisei giovani che hanno rapinato eila Calata Capodichino. Ritrovato anche lo scooter dell’uomo. Un gesto da condannare e ingiustificabile, quello che è accaduto a. Undi 50 anni, Gianni Lanciano, è stato aggredito,e rapinato da 6 giovani in Calata Capodichino. L’uomo avvicinato dai delinquenti L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - carlosibilia : Gara di solidarietà per ricomprare la moto del rider picchiato a Napoli. Sono già stati raccolti 11.000 € per per… - lorysem : Bravo chiunque abbia contribuito col poco o tanto che poteva dare! #Napoli #rider - Profilo3Marco : RT @Corriere: Parla il rider aggredito: «Ho perso il lavoro cinque anni fa, ora vorrei il posto fisso» -