Morto di freddo dopo aver sbagliato strada: Google Maps sotto accusa (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il dramma di Sergey Ustinov, Morto di freddo dopo aver sbagliato strada in Siberia: Google Maps sotto accusa. Un ragazzo di 18 anni è Morto congelato in un clima brutale a -50° C dopo che il suo navigatore satellitare gli aveva detto di prendere una svolta sbagliata sulla famigerata “strada delle ossa” della Russia, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il dramma di Sergey Ustinov,diin Siberia:. Un ragazzo di 18 anni ècongelato in un clima brutale a -50° Cche il suo navigatore satellitare gli aveva detto di prendere una svolta sbagliata sulla famigerata “delle ossa” della Russia, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

JulieBee_21 : @anikeatable C'è chi è morto di freddo in quelle tente in attesa di entrare in ospedale. però a livello di comport… - AlessiaIob : RT @__rita_p_: Stefania: Pierpaolo amore ma mi sei morto ? Pierpaolo: eh amore perché faceva caldo , ho detto mo vado a fare un giro nel… - Elo9999 : Trattata come una pezza da piedi sia da @DAZN_IT che da @SkySport alla faccia vostra, la Roma ad oggi è terza e man… - yesprelemi : RT @__rita_p_: Stefania: Pierpaolo amore ma mi sei morto ? Pierpaolo: eh amore perché faceva caldo , ho detto mo vado a fare un giro nel… - ludo2568 : RT @__rita_p_: Stefania: Pierpaolo amore ma mi sei morto ? Pierpaolo: eh amore perché faceva caldo , ho detto mo vado a fare un giro nel… -