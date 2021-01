Monopattini elettrici - In Spagna non potranno più circolare nelle aree pedonali e sui marciapiedi (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Spagna ha varato una stretta sulla circolazione dei Monopattini elettrici. Dal 2 gennaio, la DGT (l'agenzia governativa responsabile delle politiche stradali) ha introdotto nuove regole che impediscono a questi veicoli di mobilità dolce di transitare sui marciapiedi, nelle aree pedonali, ma anche in altri punti cittadini, come i tunnel urbani e gli incroci, oltre che sulle strade extraurbane e, ovviamente, sulle tangenziali e le autostrade. Una persona sola, non oltre i 25 km/h. Le nuove norme puntano a migliorare, rendendola più sicura, la convivenza nelle città iberiche tra i pedoni e gli utenti dei Monopattini elettrici. Quest'ultimi non possono superare i 25 km/h di velocità, trasportare più di una persona e chi ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laha varato una stretta sulla circolazione dei. Dal 2 gennaio, la DGT (l'agenzia governativa responsabile delle politiche stradali) ha introdotto nuove regole che impediscono a questi veicoli di mobilità dolce di transitare sui, ma anche in altri punti cittadini, come i tunnel urbani e gli incroci, oltre che sulle strade extraurbane e, ovviamente, sulle tangenziali e le autostrade. Una persona sola, non oltre i 25 km/h. Le nuove norme puntano a migliorare, rendendola più sicura, la convivenzacittà iberiche tra i pedoni e gli utenti dei. Quest'ultimi non possono superare i 25 km/h di velocità, trasportare più di una persona e chi ...

