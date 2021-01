Meteo della Befana: previsioni del tempo 4-6 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Che tempo farà in Italia. Continua il maltempo di inizio anno su gran parte d’Italia, con piogge diffuse e nevicate anche a bassa quota. In questi giorni abbiamo visto la coltre bianca ricoprire interi paesi, soprattutto sulle Alpi ma anche sull’Appennino centro-settentrionale, dove l’Abetone è finito sotto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Chefarà in Italia. Continua il maldi inizio anno su gran parte d’Italia, con piogge diffuse e nevicate anche a bassa quota. In questi giorni abbiamo visto la coltre bianca ricoprire interi paesi, soprattutto sulle Alpi ma anche sull’Appennino centro-settentrionale, dove l’Abetone è finito sotto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

flash_meteo : RT @PrecariUnitiCNR: Il #Governo #italiano ricorda spesso l'#importanza della #ricercapubblica, ma se alle #parole non seguono #investiment… - MeteoInDiretta : ??METEO IN DIRETTA PRIMA PAGINA?? Buongiorno da Meteo In Diretta! Scopri le condizioni meteo attuali su tutta Italia,… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: La solita storia. Con in più gli amici di Strada. Anzi proprio Emergency ha chiesto all’Italia di aprire i porti: “Dob… - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Una depressione centrata sul Mediterraneo occidentale pressoché stazionaria favorirà l'afflusso di aria umida verso l'Alt… - Romanista24 : Oggi ha smesso di piovere, nonostante gli esperti del meteo. Oggi la Roma è Forte e Vincerà, nonostante gli esperti… -