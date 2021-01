Loi | con la sua poesia il dialetto milanese diventa lingua universale Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Milano, 4 gen. - () - Il poeta Franco Loi, considerato uno dei maggiori autori del secondo dopoguerra e il maggiore tra quelli in, è morto a Milano all'età di 90 anni. Era nato a Genova il 21 gennaio 1930. Trasferitosi a Milano nel 1937 con la famiglia, dopo aver intrapreso diversi lavori (tra l'altro curò le relazioni pubbliche presso l'ufficio pubblicità della Rinascente e lavorò all'ufficio Stampa della casa editrice Arnoldo Mondadori Editore), a partire dai primi anni Ottanta ha intensificato la sua attività in campo editoriale, divenendo tra l'altro anche un apprezzato critico letterario e collaboratore di riviste e quotidiani Nella sua opera poetica Loi ha assunto ilmeneghino come il crogiolo di un più complesso espressionismo linguistico, talvolta animato anche di una ...