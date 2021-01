Lockdown, incursioni in Dad e truffe: aumentano reati online. Pedopornografia: +110% (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il bilancio della polizia postale: nel 2020 boom di reati relativi allo sfruttamento e all'adescamento di minori. Significativi anche i dati di revenge porn, 'sextortion' e hate speech Leggi su repubblica (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il bilancio della polizia postale: nel 2020 boom direlativi allo sfruttamento e all'adescamento di minori. Significativi anche i dati di revenge porn, 'sextortion' e hate speech

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Lockdown, incursioni in Dad e truffe: aumentano reati online. Pedopornografia: +110% - repubblica : Lockdown, incursioni in Dad e truffe: aumentano reati online. Pedopornografia: +110% - StraNotizie : Lockdown, incursioni in Dad e truffe: aumentano reati online. Pedopornografia: +110% - cronaca_news : Lockdown, incursioni in Dad e truffe: aumentano reati online. Pedopornografia: +110% -