Le difficili libertà delle donne (premio Gobbato 2019) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Le difficili libertà delle donne tra violenze e modelli culturali. La violenza economica Convegno in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne. Evento, con ingresso libero, è corredato da due intermezzi coreografici di danza moderno/contemporanea e in chiusura prevede la cerimonia di conferimento del premio di laurea in memoria di Silvia Gobbato, laureata dell’Università di Udine e praticante avvocata brutalmente assassinata al parco del Cormôr nel 2013. 25 novembre 2019 ORGANIZZATO DA Comitato unico di garanzia, Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli Studi di Udine NOTA TECNICA La colonna sonora del balletto è stata silenziata a causa di conflitti relativi al ... Leggi su udine20 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Letra violenze e modelli culturali. La violenza economica Convegno in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione di ogni forma di violenza contro le. Evento, con ingresso libero, è corredato da due intermezzi coreografici di danza moderno/contemporanea e in chiusura prevede la cerimonia di conferimento deldi laurea in memoria di Silvia, laureata dell’Università di Udine e praticante avvocata brutalmente assassinata al parco del Cormôr nel 2013. 25 novembreORGANIZZATO DA Comitato unico di garanzia, Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli Studi di Udine NOTA TECNICA La colonna sonora del balletto è stata silenziata a causa di conflitti relativi al ...

Advertising

cris2723370873 : @stanzaselvaggia Imposizioni difficili, la libertà a volte e per molti viene prima di tutto, non parlo degli stupidi. - alycecappellaio : RT @Giograth: Anno bisesto anno funesto! Strano, difficile, con poche libertà, senza contatto, costellato di momenti difficili e di dolore… - larioscar : RT @Giograth: Anno bisesto anno funesto! Strano, difficile, con poche libertà, senza contatto, costellato di momenti difficili e di dolore… - Emmie79920336 : RT @Giograth: Anno bisesto anno funesto! Strano, difficile, con poche libertà, senza contatto, costellato di momenti difficili e di dolore… - lttltrtl1 : Questo è stato un anno di solitudine. Lo stare chiusa in casa, per me che sono uno spirito libero, è stato strazian… -

Ultime Notizie dalla rete : difficili libertà Conte: "Io farei il vaccino subito ma escludiamo l'obbligo" Virgilio Notizie