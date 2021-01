Incidenti - Brusco calo nel 2020 | ma è leffetto lockdown

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Drastica riduzione deglistradali (-30,5%), delle vittime (-28,3%) e dei feriti (inaddirittura del 38,3%) nel: lo comunicano i dati diffusi dalla polizia stradale. In un contesto normale, tali numeri avrebbero certificato un netto miglioramento della sicurezza su strada, ma oggi vanno letti alla luce della pandemia in corso, e quindi in virtù del crollo del traffico veicolare causato dalprimaverile e, in seguito, dalle successive misure locali e temporanee di blocco, alcune tuttora in vigore. 22.393in meno. Fatta questa premessa, i dati sull'incidentalità stradale rilevata dalla polizia di Stato e dai carabinieri restituiscono un quadro molto meno grave rispetto a quello del 2019: il numero assoluto dei sinistri è sceso da 73.496 a 51.103, e quelli con esito ...