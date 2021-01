In partenza con Francesco Mecorio il corso ufficiale di livello 1 Estill Voice Training (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ultimi due giorni per iscriversi al corso di livello 1 Estill Voice Training in italiano con Francesco Mecorio. Il corso prevede sei incontri a cadenza settimanale dal 9 Gennaio al 13 Febbraio 2021 ed è aperto a cantanti, attori, insegnanti di canto, insegnanti di recitazione e voce parlata e logopedisti. Francesco Mecorio noto vocal coach internazionale, EMCI del modello Estlli Voice Training, che abbiamo intervistato di recente, è pronto a lanciare questo corso in Italiano, che è rivolto a tutti coloro che desiderano migliorare la loro voce cantata o parlata – cantanti, attori, insegnanti di canto, insegnanti di recitazione, logopedisti e altri professionisti della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ultimi due giorni per iscriversi aldiin italiano con. Ilprevede sei incontri a cadenza settimanale dal 9 Gennaio al 13 Febbraio 2021 ed è aperto a cantanti, attori, insegnanti di canto, insegnanti di recitazione e voce parlata e logopedisti.noto vocal coach internazionale, EMCI del modello Estlli, che abbiamo intervistato di recente, è pronto a lanciare questoin Italiano, che è rivolto a tutti coloro che desiderano migliorare la loro voce cantata o parlata – cantanti, attori, insegnanti di canto, insegnanti di recitazione, logopedisti e altri professionisti della ...

