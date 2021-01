Il vaccino logora chi non ce l’ha | commedia all’italiana

Leggi su chenews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La questione vaccini che investe l’eccellente, non più eccellente Lombardia, fiore all’occhiello di una visione distorta del paese. C’era una volta la Lombardia, regione virtuosa, sulla carta, spazzata via dal Covid ad inizio 2020. In verità il declino era già iniziato da un po’ ma qualcuno ancora si ostinava ad immaginare di avere a disposizione, in regione, amministratori pubblici tali, da risollevare le sorti della disastrata immagine istituzionale. La verità è che si è fatto peggio, il tutto volendo ad ogni costo dimostrare il contrario, ed alla fine i dati, sempre negativi rispetto all’emergenza Covid, hanno dato torto ai lombardi e ragione a quanti ne denunciavano l’inefficienza. Oggi l’ennesimo colpo di scena. La Lombardia che ha più dosi di vaccini di tutti, non fa partire al macchina per le vaccinazioni. Si muove lenta, non cammina come dovrebbe lungo della ...