Grottarossa | cadono massi da parete | evacuata palazzina

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma – Unain via Falcade 61, in zonaa Roma, e’ stataquesta notte a causa della caduta di alcunidalladi roccia adiacente lo stabile. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale del XV Gruppo Cassia, che hanno attivato le procedure per l’assistenza alloggiativa per le tre famiglie residenti.