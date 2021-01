Governo | rimpasto più vicino e urne più lontane Renzi | «Conte lo aspettiamo al Senato»

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sente profumo di vittoria Matteo. Perciò incalza la preda () con ancora maggiore determinazione. Il leader di Italia Viva èad incassare la rinuncia del premier a trattenere per sé la delega ai Servizi segreti e la sua disponibilità ad un ampio. Un doppio vantaggio scaturito dal fallimento della “operazione responsabili” e dallo svanire dello spauracchio delle elezioni anticipate. Uno spauracchio, assicura in un’intervista al Corriere della Sera, che né lui né i suoi non avrebbero mai temuto. Trattativa aperta, dunque. Non sulle poltrone, ma su Recovery plan, Mes, misure anti-Covid. «Conci vedremo in», annuncia l’ex-premier rilanciando la palla nella metà campo del premier. Costretto nel frattempo ad assorbire toni sempre più ...

