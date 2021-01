Francesca Chillemi torna in Che Dio ci aiuti 6, ci sarà la settima stagione? (Di lunedì 4 gennaio 2021) A partire da giovedì 7 gennaio torna su Rai 1 Che Dio ci aiuti. In questa nuova stagione vedremo moltissimi cambiamenti, nuovi personaggi, colpi di scena e tanto altro. Un novità più delle altre potrebbe stupire il pubblico affezionato della serie.. riguarda Azzurra Leonardi, interpretata da Francesca Chillemi. Le novità di Che Dio ci aiuti … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 4 gennaio 2021) A partire da giovedì 7 gennaiosu Rai 1 Che Dio ci. In questa nuovavedremo moltissimi cambiamenti, nuovi personaggi, colpi di scena e tanto altro. Un novità più delle altre potrebbe stupire il pubblico affezionato della serie.. riguarda Azzurra Leonardi, interpretata da. Le novità di Che Dio ci… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Francesca Chillemi, ritorno in tv nelle vesti di suora e i progetti per il futuro - infoitcultura : FRANCESCA CHILLEMI/ “Mia figlia Rania la mia priorità, la sua nascita mi ha cambiato” - infoitcultura : Stefano Rosso compagno Francesca Chillemi, il loro grande amore - infoitcultura : Da noi a ruota libera, Francesca Chillemi: retroscena su Che Dio ci aiuti 6 | LaNostraTv - infoitcultura : Francesca Chillemi torna in Che Dio ci aiuti: la sua è una suora “rock and roll” -