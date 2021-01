Foggia, Gentile lascia dopo l’incendio in casa: già in trattativa con un altro club? La situazione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Federico Gentile lascerà il Foggia. Lo scorso 2 dicembre una notte traumatica: ignoti, intorno all'1.45, hanno dato alle fiamme la porta d'ingresso dell'abitazione del centrocampista classe '85, che al momento dell'accaduto era in casa con la sua famiglia, moglie e due bambini piccoli. Scosso da questo terribile gesto, Gentile, ha deciso di lasciare il club pugliese.Foggia, notte di paura per Gentile: incendiata la porta di casa, all’interno c’era la sua famiglia"Decisione presa per tutelare la sua famiglia. Non essendo stati ancora trovati i responsabili dell'intimidazione, il centrocampista e la moglie sono terrorizzati; pertanto, hanno deciso di non tornare a Foggia", questo è quanto trapela della società ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) Federicolascerà il. Lo scorso 2 dicembre una notte traumatica: ignoti, intorno all'1.45, hanno dato alle fiamme la porta d'ingresso dell'abitazione del centrocampista classe '85, che al momento dell'accaduto era incon la sua famiglia, moglie e due bambini piccoli. Scosso da questo terribile gesto,, ha deciso dire ilpugliese., notte di paura per: incendiata la porta di, all’interno c’era la sua famiglia"Decisione presa per tutelare la sua famiglia. Non essendo stati ancora trovati i responsabili dell'intimidazione, il centrocampista e la moglie sono terrorizzati; pertanto, hanno deciso di non tornare a", questo è quanto trapela della società ...

