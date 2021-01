Covid, quarta fascia di rischio Dal 15/1 scatta la "zona bianca" (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Il numero dei contagiati resta elevato, così come preoccupa il giornaliero bollettino dei decessi, a tre cifre ormai da mesi. La situazione negli ospedali riprende a peggiorare, con il segno più tornato protagonista per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Il numero dei contagiati resta elevato, così come preoccupa il giornaliero bollettino dei decessi, a tre cifre ormai da mesi. La situazione negli ospedali riprende a peggiorare, con il segno più tornato protagonista per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive. Segui su affaritaliani.it

beat_oven : RT @RoccoTodero: Io non riesco a capire come si possa essere così imbecilli da non capire che ci saranno la terza, quarta e settantesima on… - Paolopillsfory1 : Il covid è perfido. Ha impedito ai tifosi di imparare da #Eriksen come si riscalda un vero professionista di quarta… - Jean38095839 : @juventina____ @Marco562017 Ovvio è una battuta ma sono disilluso . Siamo la squadra che ha avuto più danni dalla… - castell32082033 : RT @RoccoTodero: Io non riesco a capire come si possa essere così imbecilli da non capire che ci saranno la terza, quarta e settantesima on… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quarta Covid, quarta ondata a Hong Kong Adnkronos Covid-19, qual è l’effetto sullo stipendio? I settori più colpiti (e quelli resilienti)

Tra i settori con trend di crescita troviamo la logistica, la farmaceutica, la grande distribuzione. Male settore alberghiero, commercio al dettaglio e moda ...

Nuova ordinanza: limiti e divieti anche dopo l’Epifania, ma dal 15 gennaio l’ipotesi di una zona bianca

Conte convinto da Franceschini a introdurre un quarto livello. Speranza: valutiamo la zona rossa per il prossimo weekend ...

Tra i settori con trend di crescita troviamo la logistica, la farmaceutica, la grande distribuzione. Male settore alberghiero, commercio al dettaglio e moda ...Conte convinto da Franceschini a introdurre un quarto livello. Speranza: valutiamo la zona rossa per il prossimo weekend ...