Covid | 348 vittime Calano le terapie intensive -4 ma aumentano i ricoveri +242

(Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 10.800, riscontrati su 77.993 tamponi. Resta invariato rispetto a ieri il tasso di positività, fermo al 13,8%. Le vittime sono 348, per un totale di 75.680.

Il Messaggero

Sono 10.800 i nuovi casi di coronavirus rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 77.993 tamponi processati, con un tasso di positività al 13,8% e quindi stabile rispetto a domenica. I morti sono 348.