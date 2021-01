Cosenza-Empoli: ospiti corsari e primo posto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella gara che apre il diciassettesimo turno i toscani sbancano il San Vito-Gigi Marulla. La gara si sblocca sul finire di primo tempo con il rigore, molto contestato, di Olivieri. Nella ripresa i ritmi non sono molto alti, ma entrambe le contendenti hanno le occasioni per lasciare il segno. Nel finale Mancuso, appena entrato, pone la pietra tombale su Cosenza-Empoli con la rete dello 0-2. Quali sono le scelte dei tecnici? Sarà 3-4-1-2 per Occhiuzzi. Falcone in porta e Tiritiello, Idda e Legittimo in difesa. Sulle corsie esterne Bouah e Vera, in mezzo Petrucci e Kone. Bahlouli ad agire sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco formata da Sacko e Gliozzi. 4-3-1-2 tradizionale per Dionisi. Tra i pali c’è Brignoli e reparto difensivo con Fiamozzi, Casale, Romagnoli e Parisi. Stulac in cabina di regia, Ricci e Haas ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella gara che apre il diciassettesimo turno i toscani sbancano il San Vito-Gigi Marulla. La gara si sblocca sul finire ditempo con il rigore, molto contestato, di Olivieri. Nella ripresa i ritmi non sono molto alti, ma entrambe le contendenti hanno le occasioni per lasciare il segno. Nel finale Mancuso, appena entrato, pone la pietra tombale sucon la rete dello 0-2. Quali sono le scelte dei tecnici? Sarà 3-4-1-2 per Occhiuzzi. Falcone in porta e Tiritiello, Idda e Legittimo in difesa. Sulle corsie esterne Bouah e Vera, in mezzo Petrucci e Kone. Bahlouli ad agire sulla trequarti alle spalle della coppia d’attacco formata da Sacko e Gliozzi. 4-3-1-2 tradizionale per Dionisi. Tra i pali c’è Brignoli e reparto difensivo con Fiamozzi, Casale, Romagnoli e Parisi. Stulac in cabina di regia, Ricci e Haas ...

