**Coronavirus: bozza dl, stop spostamenti regioni al 15/1, limite 2 persone per visite** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) - stop agli spostamenti tra regioni prorogato fino al 15 gennaio, resta in piedi il limite alle visite a parenti o amici per una sola volta al giorno, nel limite di due persone ed escludendo dal conteggio gli under 14. E' quanto prevede la bozza che approderà nel Cdm di questa sera, in programma alle 21. "Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato - si legge nella bozza del dl - nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) -aglitraprorogato fino al 15 gennaio, resta in piedi ilalle visite a parenti o amici per una sola volta al giorno, neldi dueed escludendo dal conteggio gli under 14. E' quanto prevede lache approderà nel Cdm di questa sera, in programma alle 21. "Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato - si legge nelladel dl - nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi glimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o ...

Advertising

TV7Benevento : **Coronavirus: bozza dl, stop spostamenti regioni al 15/1, limite 2 persone per visite**... - TV7Benevento : **Coronavirus: bozza Dl, 'week end 9-10 gennaio zona arancione nazionale'**... - emimatite : L’indice #RTnazionaleSALEa 0.93. In #AUMENROperlaTERZAsettimanaCONSECUTIVA. È quanto emerge dalla bozza del moni… - AnnaM23189 : RT @ultimenotizie: L’indice Rt nazionale sale a 0.93. In aumento per la terza settimana consecutiva. È quanto emerge dalla bozza del monito… - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: L’indice Rt nazionale sale a 0.93. In aumento per la terza settimana consecutiva. È quanto emerge dalla bozza del monito… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus bozza **Coronavirus: bozza Dl, 'week end 9-10 gennaio zona arancione nazionale'** Il Tempo Ancora problemi in Formula 1: un Gran Premio può saltare

A causa delle pesanti restrizioni governative per l'emergenza Covid-19 il Gran Premio d'Australia del 21 marzo potrebbe slittare a data da destinarsi oppure a fine stagione.

Nelle bozze del Recovery Plan l’industria è praticamente assente

di Filippo Astone ?? Quello che dovrebbe essere il principale driver di crescita del paese viene toccato solo di striscio nel documento del governo. Completamente trascurata la componentistica auto, c ...

A causa delle pesanti restrizioni governative per l'emergenza Covid-19 il Gran Premio d'Australia del 21 marzo potrebbe slittare a data da destinarsi oppure a fine stagione.di Filippo Astone ?? Quello che dovrebbe essere il principale driver di crescita del paese viene toccato solo di striscio nel documento del governo. Completamente trascurata la componentistica auto, c ...