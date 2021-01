Ciclismo | presentate le divise della Eolo Kometa | la compagine di Ivan Basso e Alberto Contador

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) È una delle compagini più attese per la nuova stagione: è arrivato infatti in questo 2021 il salto di qualità per la, la squadra guidata da, che si è inserita nel circuito Professional (quello inferiore rispetto al più importante, il World Tour). Oggi sono statele, che mettono in risalto il colore azzurro. Le parole di: “Per me questa nuova divisa è molto speciale perché è quella del progetto ProTeam, ma sinceramente credo che siamo di fronte a una delle maglie più belle e riconoscibili del gruppo”. Andiamo a scoprirle: "Gobik presents the new ProTeam equipment of theCycling Team": https://t.co/NOwFqChiS8. ...