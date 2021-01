Chi era Vincenzo Muccioli, il controverso fondatore di San Patrignano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il fondatore della Comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, è nato il 6 gennaio 1934 a Rimini dove iniziò a lavorare molto giovane e dove continuò a risiedere fino al matrimonio, avvenuto nel 1962, dopo il quale si trasferì in campagna. Appassionato dalla vita rurale, si trasferisce a Coriano, sulle colline riminesi, in un podere lasciatogli dalla famiglia della moglie per dedicarsi ad allevamento e agricoltura. La via d'accesso al podere si chiama San Patrignano, da cui prende il nome quella che diventerà la più grande comunità d'Europa con la missione del recupero delle vittime di tossidipendenza (di cui stanno parlando tutti adesso, dopo l'uscita della docuserie Netflix SanPa). Nata nel 1978, la comunità verrà diretta da Muccioli fino alla morte, avvenuta nel 1995. Come ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ildella Comunità di San, è nato il 6 gennaio 1934 a Rimini dove iniziò a lavorare molto giovane e dove continuò a risiedere fino al matrimonio, avvenuto nel 1962, dopo il quale si trasferì in campagna. Appassionato dalla vita rurale, si trasferisce a Coriano, sulle colline riminesi, in un podere lasciatogli dalla famiglia della moglie per dedicarsi ad allevamento e agricoltura. La via d'accesso al podere si chiama San, da cui prende il nome quella che diventerà la più grande comunità d'Europa con la missione del recupero delle vittime di tossidipendenza (di cui stanno parlando tutti adesso, dopo l'uscita della docuserie Netflix SanPa). Nata nel 1978, la comunità verrà diretta dafino alla morte, avvenuta nel 1995. Come ...

